La fase regular de la Liga Nacional Femenina llega a su final en la conferencia Sur. En el Estadio Ruca Che desde las 21.30hs, Independiente y Biguá se ven las caras en un atractivo cotejo que define una mejor posición final de car a los playoffs.

El Torneo Apertura ya tiene a sus 8 clasificados a los playoffs de post temporada, Las rojitas y Bigualas confirmaron su lugar en los mano a mano y en el duelo neuquino ponen en juego quien queda mejor en la Conferencia Sur.

Ambos elencos llegan con racha de 4 triunfos y 11 derrotas. Independiente llega con una doble fecha con derrota ante Obras, y de forma muy ajustada ante Berazategui.

Por su parte Biguá, no pudo ante Unión Florida y Ferro, ambos en Buenos Aires. En su racha 4-11, las verdes superaron en el debut a las rojas, en lo que fue el debut de ambos equipos en la máxima categoría.

Los 8 equipos están confirmados. EL Talar ya aseguró el 1 de la conferencia y Obra el 2°, por lo que ambos equipos serán los rivales en cuartos de final de los elencos provinciales.