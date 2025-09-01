Argentina no pudo con Brasil y quedó subcampeón de la AmeriCup

La Selección Argentina de básquet cayó 55 a 47 ante Brasil en la final de la AmeriCup que se disputó en Nicaragua y no pudo revalidar el título obtenido en 2022.

El equipo de Pablo Prigioni, que presentó varios nombres juveniles en cancha durante todo el torneo, tuvo el déficit de ataque en el partido definitorio, marcando apenas 47 puntos producto de 14,8% en triples (4/27) y por momentos movilidad para entrar a una dura defensa brasilera.

el Goleo defensivo, el principal déficit en la final

En el transcurso del cotejo, Brasil tomó ventajas en el segundo cuarto luego de 5 minutos seguidos de sequía por parte de Argentina. Al ritmo de Yago, controló las acciones con un 31-24 al descanso, y supo superponerse a los intentos de levantada en el tercero. Ya en el último periodo manejó el resultado sin sobresaltos.

Con el triunfo, Brasil se coronó por quinta vez de la AmeriCup, sumando la estrella a los logros de 1984, 1988, 2005 y 2009. Por su parte Argentina llegó a su 7mo subcampeonato, ganando el torneo en tres oportunidades (2001,2011, y 2022)