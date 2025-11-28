En un estreno difícil, la Selección Argentina de handball femenino cayó por 32-25 ante Países Bajos, en lo que fue el debut de La Garra en el Mundial de Handball, que se disputa justamente en ese país y en Alemania. El combinado nacional luchó y aunque no le alcanzó para poder dar la sorpresa ante las neerlandesas, uno de los equipos favoritos en la competición.

En lo que fue el tercer debut de La Garra ante un país anfitrión (también lo había experimentado en Japón 2019 y España 2021), la que más destacó fue Elke Karsten, que marcó 8 tantos y fue la máxima goleadora de una albiceleste que también contó con un auspicioso debut mundialista en el arco de Valentina Menucci, con 7 atajadas. El equipo siempre mantuvo la intensidad ante un combinado europeo que apunta a luchar los partidos decisivos del Mundial y llegó a irse 11-16 al descanso con muy buenos pasajes en defensa y yendo de menor a mayor en ataque, aspecto en el que las neerlandesas sacaron la diferencia en la segunda mitad.

Como mala noticia de la jornada por fuera de la derrota, Macarena Sans debió salir por una lesión, no volvió a ingresar y se la vio con lágrimas, dando a entender que podría quedarse fuera de la competencia. Así pasó el primer encuentro, ante el rival más difícil del Grupo E, pero La Garra deja buenas sensaciones pensando en los duelos directos por la clasificación a la Main Round, ante Austria y Egipto. En el otro duelo de la zona, las austríacas superaron a las africanas por 29-20.