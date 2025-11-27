Tras dos días de entrenamiento en La Habana, la Selección Argentina de básquet derrotó a Cuba 80 a 68 en el debut de ambos en el clasificatorio para el Mundial de Qatar 2027.

Más allá de la ventaja obtenida en los primeros 20 minutos, al visitante le costó tomarle el tiempo a la defensa en la zona pintada, sobre todo en el primer cuarto. Promediando el segundo, los cubanos alcanzaron el empate en 25, pero la jerarquía individual y el ritmo de juego argentino terminó imponiéndose.

Facundo Campazzo y Gabriel Dek fueron alternativas desde el banco. No estuvieron en el quinteto inicial y la idea del entrenador Nicolás Casalánguida fue utilizarlos poco.

No fue bueno el rendimiento nacional, pero la victoria era muy necesaria dentro de un cuadrangular que completan Paraguay y Uruguay y que tiene a los campeones olímpicos como los grandes candidatos.

Deberá mejorar y mucho, en los porcentajes de tiros de tres puntos, además de volverse más intenso en la tarea defensiva, dentro de una estructura con buenos nombres y mucho talento.

La previa

La Albiceleste confirmó horas antes su lista de 12 jugadores para esta ventana y se enfrenta a los caribeños en el Coliseo de la Ciudad Deportiva por el primero de los dos partidos ante este rival. El encuentro es televisado por TyC Sports, DSports y CourtSide 1891.

El cuerpo técnico del seleccionado, encabezado por Pablo Prigioni, oficializó también la lista con una base del equipo que fue subcampeón de la AmeriCup 2025 en agosto más el respaldo de los experimentados Facundo Campazzo y Gabriel Deck. De los jugadores presentes en La Habana, Dylan Bordón es el jugador que no integrará el roster de disponibles.





En este primer partido Argentina es dirigida por Nicolás Casalánguida, segundo asistente de Prigioni. Por motivos personales, tanto el entrenador argentino como el primer asistente, Herman Mandole, no están en el partido inicial. Ambos se unirán al grupo en Buenos Aires y el cordobés dirigirá al equipo en el cierre de la ventana en Buenos Aires, el próximo lunes.

Los convocados de Argentina

1- Francisco Cáffaro - Boca Juniors (Argentina)

2- Lee Aaliya - UCAM Murcia (España)

7- Facundo Campazzo - Real Madrid (España)

9- Nicolás Brussino - Gran Canaria (España)

10- Gonzalo Corbalán - San Pablo Burgos (España)

11- José Vildoza - Básquet Girona (España)

14- Gabriel Deck - Real Madrid (España)

18- Gonzalo Bressan - Olímpico (Argentina)

20- Juan Bocca - Fibwi Palma (España)

21- Juan Fernández - Básquet Girona (España)

35- Mateo Díaz - Fuenlabrada (España)

44- Alex Negrete - Flamengo (Brasil)



