El Inter Miami de Lionel Messi juega, desde las 20, la final de ida de la Conferencia Este ante el New York City FC. En el Chase Stadium, las garzas buscarán dar un paso clave para meterse en la gran la gran final de la MLS.

Cierre de temporada en el fútbol norteamericano donde el inter Miami buscará meterse por primera vez en la gran final, para ello deberá superar la definición de Conferencia Este frente al equipo neoyorquino, que también tiene presencia argentina: Nicolás Fernández, Maximiliano Morales, Julián Fernández y Agustín Ojeda.

Las Garzas quedaron en el tercer lugar de la general con 65 puntos. En Playoffs superó a Nashville y posteriormente a Cincinnati. Además de la competencia de la MLS, el equipo de Florida disputó el Mundial de Clubes, y perdió en la final de la Leagues Cup. Por su parte el New York City FC llegó a esta instancia siendo quinto de la fase regular con 56 unidades, y dejando en el camino a Charlotte y Philadelphia.

Para el capitán de la selección Argentina, la temporada por positiva, ya que fue distinguido con la bota de oro como el goleador de la Liga, además del mejor jugador.

Por otro lado en la conferencia Oeste se medirán San Diego vs Vancouver Whitecaps. El ganador se medirá con el campeón del Este por el título de la MLS.