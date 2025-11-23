Con otra gran actuación de Lionel Messi, Inter Miami goleó a Cincinatti 4 a 0 como visitante en la semifinales de la Conferencia Este y ahora jugará el cruce decisivo de su región de la MLS ante el mejor del duelo entre Philadelphia y New York City.

El capitán argentino marcó el primer tanto de su equipo de cabeza en el primer tiempo, a los 18 minutos, tras un lindo centro desde la izquierda.

Luego tuvo participación en los tres goles restantes del visitante. Para las estadísticas oficiales, se anotaron tres asistencias para el 10, aunque al menos en el último tanto no hay tan incidencia en su último pase, más bien todo mérito de la corrida de Tadeo Allende que marcó por duplicado en este partido.

El otro gol para la formación del técnico Javier Mascherano fue obra del argentino Mateo Silvetti, quien fue clave para el subcampeonato mundial de Argentina en el Sub 20.

De esta manera, Inter Miami sigue soñando con el título de campeón, estrella que todavía no se ha colgado ya que en el arribo de Messi lo que se quedó fue el título de la tabla anual. Terminada la temporada, Messi volverá al país y no se sabe si buscará continuidad por algunos meses en alguna otra liga.