Un operativo de gran despliegue realizado por personal de la Comisaría 45° de la ciudad de Cipolletti y el COER permitió secuestrar droga lista para la venta, municiones de guerra y una motocicleta robada en la vecina provincia de Neuquén. El procedimiento, que se extendió durante varias horas, representó un nuevo golpe contra el narcotráfico en la región.

La investigación derivó en allanamientos simultáneos en cuatro domicilios, con apoyo de grupos especiales y unidades de inteligencia. Aunque dos de las viviendas no arrojaron resultados, en las restantes se hallaron elementos que comprometen seriamente a sus ocupantes.

En uno de los inmuebles se encontraron 54 municiones calibre 9 milímetros, una caja vacía de calibre 22 y una moto tipo enduro con pedido de secuestro vigente por robo. Además, se incautaron cerca de 360 mil pesos en efectivo, una balanza de precisión y 184 gramos de cocaína, cuyo resultado fue positivo en el test orientativo.

Estos hallazgos dieron origen a actuaciones por encubrimiento y por infracción a la Ley de Estupefacientes, al considerar que la droga estaba fraccionada y lista para su comercialización. La presencia de dinero y elementos de pesaje reforzó la hipótesis de un punto de venta activo en el sector.

En otro de los domicilios, los efectivos hallaron una planta de cannabis de más de un metro y medio de altura en el patio trasero. El descubrimiento sumó una nueva causa y consolidó la magnitud de un operativo que permitió recuperar un vehículo robado y sacar de circulación estupefacientes y municiones.