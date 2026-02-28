Con la confirmado el primer contacto del presidente de River, Stefano Di Carlo, con el representante de Coudet: Christian Bragarnik, las chances de que el “Chacho” sea DT del Millonario crece, y ante esto, el presidente del Alavés: Alfonso Fernández de Trocóniz, habló sobre la posible salida de su actual DT.

Post derrota ante el Levante, por la Liga de España, el mandatario del club donde hoy dirige Eduardo Coudet, expresó que “No tenemos ninguna noticia de nadie. Chacho es nuestro entrenador, apoyarlo y confiar totalmente en él. No hay nada, ninguna noticia” dijo a una cadena de España.

Además, el presidente que llega más de 13 años en la institución, remarcó que “Si se diera la situación, tenemos una dirección deportiva y una secretaría técnica que trabaja siempre, pero no hablamos de supuestos y nos tenemos que centrar en el partido, que es lo importante”.

Quien sí oficializó el llamado fue Christian Bragarnik, representante del DT, expresando que ya tuvo charla con el presidente, Francescoli, y Ponzio, manifestando que “Obviamente lo seduce, después hay un montón de cosas que solucionar, en lo deportivo, evaluar lo económico y una salida".

Según el representante, Coudet no tiene una cláusula de salida de la institución, por lo que en el caso de llegar a River, deberá negociar la salida o renunciar a su cargo. En el segundo caso, el club pude pedir una indemnización.

Por lo pronto, el alavés está 15 en La Liga de España, producto de 7 triunfos, 6 empates y 13 derrotas, acumulando un total de 27 unidades y quedando cerca de la zona de descenso. La próxima fecha visita el domingo 8 al Valencia, ¿Con Coudet como DT?