Se juega el fin de semana los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Provincial, competencia que abrió el calendario del fútbol neuquino, y que tendrá el agregado del comienzo en su etapa femenina.

Ocho series con realidades diferentes. San Patricio del Chañar es campeón defensor, y después de la goleada 7-1 como visitante, recibe a Manzano Amargo buscado cerrar la serie desde las 16hs del domingo.

Por otro lado, Alianza también ganó de visitante y en el Pedro Ducas buscará la clasificación. Desde las 16hs, recibe a Embajador de San Martín, luego del 3-0 de la ida.

Uno de los juegos atractivos estará en el oeste, Unión de Zapala ganó 1-0 de local, y ahora la serie se muda a cancha de Maronese desde las 17hs. El ganador de la serie, se enfrentará contra el vencedor de Independiente ante Andacollo, que se verán las caras desde las 18hs y luego del empate 1-1 en el norte de la provincia.

El rojo igualó en Andacollo y define de local

El otro duelo atractivo estará en el Gigante del Barrio Sarmiento, donde Centenario recibe desde las 18hs a Rio Grande, quien hace 7 días hizo valer la localía por 1-0.

Desde las 16hs en Ciudad Deportiva, Patagonia recibirá a Sociedad Estudiantil, quien en Chos Malal se quedó con la ida por 2-1, ahora la vuelta en la capital promete ser atractiva.

Por su parte Pacífico hizo negocio en Rincón de los Sauces, ganó la ida 2-0 y desde las 17hs buscará cerrar la serie ante Esperanza en Mitre y Agote. Misma situación para Petrolero que le ganó por el mismo resultado a Confluencia de visitante.

Arrancan los cuartos del femenino

Con tres partidos el sábado y uno el domingo, se pone en marcha la competencia femenina, Chos Malal recibe a Confluencia, posteriormente desde las 17hs, 4 de Agosto se verá las caras con Pacífico, también en el norte neuquino.

Desde las 17hs, Atlético Neuquén se enfrenta en el General San Martín a Maronese, mientras que el domingo desde las 13hs, Independiente se verá las caras con Vecinal.