Sábado 28 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Fútbol neuquino

Copa Provincial: se definen los octavos de final

Este fin de semana se juegan los cotejos de vuelta, y arranan los 4tos de final de femenino.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 28 de febrero de 2026 a las 15:22
Maronese vs Unión de Zapala, uno de los duelos destacados

Se juega el fin de semana los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Provincial, competencia que abrió el calendario del fútbol neuquino, y que tendrá el agregado del comienzo en su etapa femenina.

Ocho series con realidades diferentes. San Patricio del Chañar es campeón defensor, y después de la goleada 7-1 como visitante, recibe a Manzano Amargo buscado cerrar la serie desde las 16hs del domingo.

Por otro lado, Alianza también ganó de visitante y en el Pedro Ducas buscará la clasificación. Desde las 16hs, recibe a Embajador de San Martín, luego del 3-0 de la ida.

Uno de los juegos atractivos estará en el oeste, Unión de Zapala ganó 1-0 de local, y ahora la serie se muda a cancha de Maronese desde las 17hs. El ganador de la serie, se enfrentará contra el vencedor de Independiente ante Andacollo, que se verán las caras desde las 18hs y luego del empate 1-1 en el norte de la provincia.

El rojo igualó en Andacollo y define de local

El otro duelo atractivo estará en el Gigante del Barrio Sarmiento, donde Centenario recibe desde las 18hs a Rio Grande, quien hace 7 días hizo valer la localía por 1-0.

Desde las 16hs en Ciudad Deportiva, Patagonia recibirá a Sociedad Estudiantil, quien en Chos Malal se quedó con la ida por 2-1, ahora la vuelta en la capital promete ser atractiva.

Por su parte Pacífico hizo negocio en Rincón de los Sauces, ganó la ida 2-0 y desde las 17hs buscará cerrar la serie ante Esperanza en Mitre y Agote. Misma situación para Petrolero que le ganó por el mismo resultado a Confluencia de visitante.

Arrancan los cuartos del femenino

Con tres partidos el sábado y uno el domingo, se pone en marcha la competencia femenina, Chos Malal recibe a Confluencia, posteriormente desde las 17hs, 4 de Agosto se verá las caras con Pacífico, también en el norte neuquino.

Desde las 17hs, Atlético Neuquén se enfrenta en el General San Martín a Maronese, mientras que el domingo desde las 13hs, Independiente se verá las caras con Vecinal.

