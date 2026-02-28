Una camioneta que tenía pedido de secuestro por una causa de robo en la ciudad de Neuquén fue localizada este viernes por la tarde en San Patricio del Chañar. El rodado quedó a disposición de la Justicia y fue retirado del lugar por orden de la fiscalía interviniente.

El procedimiento se realizó cerca de las 19 en la esquina de Cerro Waile e Ingeniero Gasparri Sur, durante tareas de prevención que llevaba adelante personal de la Comisaría 13°. Allí, los efectivos observaron una Toyota Corolla Cross mal estacionada, montada sobre la vereda y sin personas en el interior. El detalle que llamó la atención fue que el motor seguía encendido.

En paralelo, ingresó un llamado a la guardia que advertía sobre un hombre que manejaba una camioneta de características similares a alta velocidad y en aparente estado de ebriedad por el mismo sector. Con esos datos, se reforzó el patrullaje en la zona con apoyo de personal motorista, aunque no lograron ubicar al conductor.

Pedido vigente desde el 18 de febrero

Al consultar la patente en el sistema del Centro de Análisis Criminal, surgió que la Corolla Cross tenía un pedido de secuestro activo desde el 18 de febrero. La causa está vinculada a una investigación por robo iniciada en la Comisaría Primera de Neuquén capital. Intervino la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, que ordenó el secuestro del vehículo y su traslado para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.