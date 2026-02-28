Por la fecha 28 de la Premier League, el Liverpool superó como local West Ham United por 5-2 en Anfield, con tantos de Ekitike, Van Dijk, Gakpo, y del argentino Alexis Mac Allister, quien volvió a marcar y sigue de gran nivel pensando en el duelo con la selección ante España.También marcó Castellanos para la visita.

EL mediocampista marcó el gol del triunfo ante el Forest por la fecha 27, en la actual jornada del fútbol inglés se volvió a anotar con un golazo.

A los 42 de la primera etapa, tiro de esquina para el Liverpool, en el segundo palo la bajó al medio Ekitike para Mac Allister, quien sacó un potente derechazo al ángulo, para el 3-0 parcial.

Previamente, los Reds se pusieron en ventaja por intermedio de Hugo Ekitiké, quien tras varios revotes en la salida de un tiro de esquina, recibió una gran asistencia de Gravenberch, y con un disparo al primer palo supo el 1-0. Minutos más tarde, a los 23, Van Dijk ganó en las alturas y mandó un córner al fondo del arco, para el 3-0.

En el inicio del complemento Soucek descontó para el West Ham, y a los 69, Gakpo apareció con una buena jugada individual, y puso el 4-1. Apenas unos minutos después, Taty Castellanos encontró una pelota viva en el segundo palo tras un tiro de esquina, y con un frentazo descontó para el 4-2. antes del cierre Disasi e/c liquidó las acciones.

Segundo gol del mediocampista en la temporada para un Liverpool que con el triunfo se mantiene en la pelea en zona de Champions League, quedando quinto con 48 unidades.