Se disputó la clasificación pensando en la carrera final del Gran Premio de Qatar. Franco Colapinto quedó en el puesto 20, y estiró su flojo fin de semana en el continente asiático. el autraliano Piastri volvió a dominar y siguen en la pelea por el título.

La pole fue para Oscar Piastri, quien ganó en primer turno la carrera sprint, achicado diferencias en la pelea por el título ante su compañero Lando Norris. Max Vertappen batalló constantemente, pero apenas pudo quedar en la tercera colocación por delante del Mercedes de Russell

Tras la Q1, Franco Colapinto se hizo cargo del flojo desempeño, reconociendo errores puntuales en el manejo de un auto que estaba para más. En sus tres intentos, registró el mejor tiempo de 1:21.137, que no le alcanzó para llegar a la Q2. Caso contrario Gasli, quien llegó a la Q3, y quedó en la 9na posición del partidor.

“Manejé mal toda la Qualy, no estuve fino, es toda mía” dijo el argentino, sosteniendo además los errores que tuvo a la hora de clasificar.

Al piloto argentino lo siguieron Lance Stroll de Aston Martin (19°), Lewis Hamilton de Ferrari (18°), Esteban Ocon de Haas (17°) y Yuki Tsunoda de Red Bull (16°).

Posteriormente en Q2, quedaron Alex Albon de Williams(15°), Gabriel Bortoleto de Sauber (14°) Ollie Bearman de Haas (13°), Liam Lawson de Racing Bulls (12°) y Nico Hülkenberg de Sauber (11°)

El Circuito Internacional de Lusail, ubicado en las afueras de la capital, Doha, donde se corre el Gran Premio de Qatar fue levantado inicialmente para recibir al Moto GP, competencia que desembarcó en 2004. Su construcción se terminó en un año y en 2021 llegó la Fórmula 1 allí. Dos años más tarde se firmó un contrato para que sea habitual sede por diez años, hasta 2033.