El penúltimo fin de semana de la temporada de Fórmula 1 arrancó complicado para Franco Colapinto, quien quedó en el último puesto durante la clasificación para el Sprint del Gran Premio de Qatar. El piloto argentino no ocultó su frustración al analizar la jornada y reconoció los problemas que enfrenta con su Alpine.

Más problemas para Colapinto con su Alpine con la falta de agarre y el piso del auto averiado.

“No tuve grip en toda la sesión“, admitió el pilarense de 22 años en diálogo con ESPN, reflejando la dificultad que tuvo para encontrar estabilidad en el circuito. Además, señaló que la decepción fue compartida en el garaje del equipo francés, ya que su compañero Pierre Gasly también quedó eliminado temprano, en el puesto 19°. Colapinto explicó que tras la primera práctica libre (FP1) ambos sufrieron daños en el piso del auto debido a que el monoplaza saltaba mucho en las curvas rápidas: “Tuvimos que cambiarlos, pero no tenemos más, son pisos de otra vez con poca carga y eso fue lo que más complicó", contó.

Además, el argentino describió al A525 de Alpine como "complicado de llevar": “En general, fuimos los dos muy lentos y muy lejos. Hay que enfocarse en mañana y hacer lo mejor posible. Será lo que tenga que ser, pero está siendo un finde complicado para los dos“. La clasificación para la Sprint en el GP de Qatar quedó encabezada por Oscar Piastri, mientras que Colapinto y Gasly finalizaron en los últimos lugares, lo que complica sus chances para la competencia principal.