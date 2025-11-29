Acción en el fin de semana del Gran Premio de Qatar, la anteúltima fecha de la temporada 2025 que tiene la carrera Sprint, clave en los puntos por el campeonato. Oscar Piastri no dejó dudas, ganó la competencia de punta a punta y sigue en la pelea por la corona. Franco Colapinto salió desde boxes y no se movió del fondo.

En el circuito Lusail, Oscar Piastri partió desde la Pole y dominó a lo largo de las 19 vueltas, descontando 3 puntos a su compañero de equipo en la pelea por el título. George Russell quedó en segundo lugar, mientras que tercero quedó el lider dem campeonato Lando Norris.

Max Verstappen salió sexto, tercera fila, y en La largada, el cuatro veces campeón del mundo fue el que mejor partió, escalando hasta el puesto 4 y pelear por el podio ante el McLaren de Norris quien se mantuvo en la posición, al igual que el 1-2.

Cuatro autos saldrán desde boxes: Lance Stroll, Lewis Hamilton, y los dos Alpine: Piere Gasly junto a Franco Colapinto. Luego de quedar 20 en la clasificación, y tras los diferentes trabajos de actualización en los componentes del Alpine A525 N°43, como así también en el auto de Pierre Gasly. ambos no pasaron del fondo del pelotón, quedando en los puesto 19 y 20. considerando la posicion, el equipo utilizó la carrera para hacer pruebas, haciendo entrar a ambos equipos a boxes para cambios de ruedas.

Colapinto la pelea desde el fondo con un auto complicado

Ahora se viene la clasificación desde las 15hs, donde dependerá mucho el orden de partida de cara a la carrera del domingo donde sigue en disputa la pelea por el título. Norris lidera con 396, seguido por Piastri con 374, y Verstappen con 371.

El Circuito Internacional de Lusail, ubicado en las afueras de la capital, Doha, donde se corre el Gran Premio de Qatar fue levantado inicialmente para recibir al Moto GP, competencia que desembarcó en 2004. Su construcción se terminó en un año y en 2021 llegó la Fórmula 1 allí. Dos años más tarde se firmó un contrato para que sea habitual sede por diez años, hasta 2033.