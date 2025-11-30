¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 30 de Noviembre, Neuquén, Argentina
CRECE EL CONFLICTO

En medio del conflicto de AFA, en Mar del Plata destrozaron una estatua de Lionel Messi

La figura ubicada en un bar céntrico amaneció destrozada nuevamente. Ya la habían decapitado. El ataque ocurre en medio de la tensión entre el Gobierno, algunos clubes y AFA.

Por Hugo Alejandro Amaolo
Domingo, 30 de noviembre de 2025 a las 20:04
Una estatua de Lionel Messi fue vandalizada en Mar del Plata

Una estatua del capitán de la selección argentina, campeona en Qatar 2022, el rosarino Lionel Andrés Messi amaneció con las piernas arrancadas durante la madrugada del domingo en Mar del Plata y reabrió el debate por los reiterados ataques que sufre desde hace más de un año.

El homenaje, ubicado en la esquina de de las calles Moreno y Santa Fe de la ciudad costera e impulsado originalmente por un bar marplatense en 2018 y reconstruido en 2024 tras la consagración en Qatar, volvió a ser blanco de vandalismo sin que exista relación alguna con el propio futbolista.

Según pudo corroborar varias medios periodísticos de la ciudad balnearia bonaerense, el antecedente inmediato había sido la decapitación del busto, un episodio que ahora se repite con otro daño severo: esta vez en las piernas y el torso de la estatua del capitán argentino.

El hecho surge en medio de la tensión entre la AFA y el Gobierno Nacional, escenario que multiplicó murales y expresiones críticas vinculadas a fallos arbitrales y al título otorgado a Rosario Central

En ese clima, parte de la discusión pública derivó hacia cuestionamientos a Claudio Tapia, aunque nada indica que el ataque a la estatua responda a esa disputa. Los responsables del bar evitaron hacer declaraciones, molestos por el daño y por el trabajo que implicará restaurar nuevamente la figura.

 

