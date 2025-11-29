El estadio Abel Sastre, servirá este domingo de escenario para el cotejo que sostendrán, Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto desde las 17 por el partido de vuelta de la final del Reducido de la Primera Nacional. El elenco del sur de Córdoba ganó en la ida por 2 a 0 y buscará defender su resultado en Chubut para lograr el ascenso a la Primera División de Argentina.

En el partido de ida, que se jugó el sábado pasado en el Estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, Estudiantes (RC) se impuso 2-0 a Madryn gracias a los goles de Tomás González y Juan Antonini, y consiguió un gran resultado de cara a la vuelta. Ahora, el Aurinegro deberá remontar esos dos goles si quiere forzar el alargue y, posteriormente, los penales ya que en la final no se aplica la ventaja deportiva como sí sucedió en todas las instancias anteriores.

Para llegar a la final del Reducido, Deportivo Madryn tuvo que imponerse a Gimnasia de Jujuy por los cuartos de final en una serie que tuvo una gran polémica por supuestas amenazas al árbitro Lucas Comesaña que la Justicia terminó desestimando. Dicho partido se le dio por ganado al Aurinegro y avanzó a semifinales, donde igualó 1 a 1 en el global contra Deportivo Morón pero clasificó a la serie por el ascenso gracias a la ventaja deportiva. El conjunto de Chubut no jugó la primera ronda del Reducido porque había clasificado a la primera final de la Primera Nacional, que perdió por penales contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto le ganó 2 a 1 a Patronato de Paraná en la fase 1 para luego imponerse por 2 a 0 global contra Gimnasia y Tiro de Salta. Finalmente, en las semis empató 1 a 1 contra Estudiantes de Buenos Aires en los 180 minutos y se metió en la final por haber finalizado en una mejor posición a lo largo del año.

El árbitro designado fue el bahiense Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Nicolás Lamolina. Una serie que ha sido más hablada, que jugada, llena de suspicacias.

La AFA decidió, con buen tino, a veces se tiene, poner en los dos partidos jueces internacionales e implementó el VAR (video assistant referee) para tratar de darle un marco de transparencia.