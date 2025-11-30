La MLS ya tiene a sus finalistas de temporada. El Inter Miami de Javier Mascherano goleó al New York FC por 5-1 y se metió en la gran definición de la temporada. El equipo capitaneado por Lionel Messi va por su primera corona ante el Vancouver Whitecaps.

Un cotejo que tuvo todos los condimentos, pelea entre argentinos, tres tantos de Tadeo Allende, una magistral asistencia de Messi, y la primera clasificación para el campeonato del Inter Miami.

Allende se destacó con un triplete, Mateo Silvetti recibió un gran pase de Messi para su tanto, y Telasco Segovia liquidó el juego ante el equipo neoyorquino, que tuvo en cancha a los argentos Ojeda, Fernández, y Maxi Moralez, quien en el medio del cotejo tuvo un duro cruce con Messi y De Paul.

Con el triunfo, las Garzas se quedaron con el título de la Confederación Este, y al haber quedado en mejor posición en la general, definirá el título en el Chase Center de Florida, el próximo fin de semana ante el Vancouver Whitecaps, quien tiene como figura a Thomas Müller, y que derrotó en la final del Oeste a San Diego por 3-1.

Con la asistencia, Messi consiguió el record de 405 en su carrera y sigue liderando como el máximo asistente de la historia del fútbol, logrando demás su título 47.