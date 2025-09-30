Llega la primera edición del Torneo Neuquinitos de fútbol infantil

El próximo viernes 10 (feriado) y sábado 11 de octubre se disputará en Neuquén y Plottier la primera edición del Torneo Neuquinitos , una propuesta deportiva que reunirá a equipos de las categorías 2014, 2015, 2016 y 2017. Será un evento histórico, ya que contará con la presencia de clubes de toda la provincia, en una verdadera fiesta del fútbol infantil.

El certamen tendrá el formato de Fútbol 8, con Copa de Oro y Copa de Plata, garantizando que todos los equipos tengan la posibilidad de competir y llegar a instancias decisivas, y tener una buena cantidad de partidos jugados. En total se entregarán cuatro copas por categoría y todos los jugadores recibirán su medalla de participación, en reconocimiento al esfuerzo y la pasión que ponen en cada partido.

Uno de los aspectos más destacados será la presencia de scouting de clubes de AFA, que observarán de cerca los encuentros con el objetivo de detectar talentos y proyectar futuros jugadores. Una oportunidad única para que chicos y chicas de la región puedan mostrarse y dar sus primeros pasos en el camino hacia el fútbol profesional.

El Torneo Neuquinitos tendrá un fuerte carácter integrador: convivirán equipos federados con conjuntos provenientes del fútbol comunitario, fomentando lazos de amistad, respeto y competencia sana. Además, la participación de delegaciones de distintas localidades del interior refuerza el sentido federal de este encuentro, convirtiéndolo en un espacio de crecimiento colectivo para todo el fútbol infantil neuquino.

Ya confirmaron su participación instituciones de diferentes localidades de Neuquén y Rio Negro, como Isla Malvinas, Club Cinco Saltos, el Deportivo Rincón, Argentinos Junior seccional Neuquén, Club Aluminé, Campo Grande Unido, Los Halcones Galácticos, San Sebastián, Escuela Municipal de Plaza Huinul, Villa Ceferino, Club Salesiano, Las Águilas de Las Lajas, Independiente de Neuquén, Escuela River, Club Fonavi, Juventud Unida, Club del Crack, Deportivo Las Coloradas, San Lorenzo sede Neuquén, Club Patagonia, Unión de Zapala.

Con esta primera edición, el Torneo Neuquinitos se propone consolidarse como una cita anual imperdible en el calendario deportivo regional, combinando competencia, integración y sueños en la cancha.

Contactos para inscribir a tu equipo:

Tel: +54 9 2995 28-2076

Instagram: @copaneuquinitos

Facebook: Copa Neuquinitos