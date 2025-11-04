Conmoción total en el fútbol europeo: un entrenador murió tras descompensarse en pleno partido

El fútbol europeo amaneció golpeado por una noticia que generó profunda tristeza y estupor. Mladen Zizovic, entrenador bosnio de 44 años del Radnički 1923, murió este lunes luego de descompensarse en pleno partido de la Superliga de Serbia frente al Mladost.

El hecho ocurrió a los 22 minutos del primer tiempo, cuando Zizovic colapsó repentinamente en la zona técnica. De inmediato fue asistido por el personal médico del estadio y trasladado de urgencia a un hospital cercano, pero falleció antes de llegar a la clínica.

La escena en el campo fue de máxima conmoción. Jugadores, rivales y colaboradores quedaron paralizados por la situación. El árbitro detuvo el juego mientras los médicos trabajaban contra el tiempo y, tras unos minutos, decidió suspender definitivamente el encuentro. Minutos después, mientras el partido aún estaba detenido, la noticia del fallecimiento llegó al estadio y provocó un silencio absoluto.

El club Radnički 1923 confirmó el triste desenlace con un comunicado en sus redes sociales:

“Con el más profundo dolor informamos que nuestro jefe del cuerpo técnico, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche. El club ha perdido no solo a un gran profesional, sino sobre todo a un buen hombre y amigo que dejó una huella profunda en todos los que lo conocieron”.

Zizovic había asumido el cargo apenas el 23 de octubre y el duelo ante Mladost representaba su tercer partido al frente del equipo. Exfutbolista internacional con Bosnia, era padre de tres hijos y muy querido en el ambiente del fútbol balcánico.

La Asociación de Fútbol de Serbia también manifestó su pesar:

“Su partida prematura representa una pérdida enorme para toda la comunidad futbolística. Su amor por el fútbol y el legado que dejó permanecerán para siempre”.

Los mensajes de condolencias se multiplicaron rápidamente. Clubes como Partizan Belgrado y Estrella Roja se sumaron a los homenajes con palabras de respeto y dolor hacia el entrenador.