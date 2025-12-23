Este lunes, el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer, de manera oficial, algunos detalles de lo que será la temporada 2026 del Torneo Federal A. Los datos surgieron durante el sorteo de las diferentes categorías de ascenso del fútbol argentino en el Predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza.

Según se comunicó, el mismo estará iniciando a mediados de marzo del año venidero, una vez finalizado el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 con sus cuatro o más equipos ascendidos. Por el momento no hay una fecha puntual definida. Si quedó estipulado que finalizará el 10 de Diciembre.

En cuanto al formato, será similar al de la última temporada. Se mantendrá el esquema de cuatro zonas, las cuáles se definirán en su composición cuando se cuente con todos los equipos. La fecha del sorteo será comunicada oportunamente.

Por último se confirmó que se mantendrá el esquema dispuesto para los ascensos y descensos: dos conjuntos subirán de forma directa a la Primera Nacional y cuatro conjuntos deberán disputar el Torneo Regional Federal Amateur 2027/2028, aunque esta temporada los ascendido pudieron disputar el certamen en disputa, pese a perder la categoría, tales los casos de Estudiantes de San Luis y Ben Hur de Rafaela.

Por la zona volverán a ser parte de la competencia, Deportivo Rincón por Neuquén y Cipolletti.

Fuente: Ascenso del Interior.