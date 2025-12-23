El Senado formalizó la sesión para este viernes al mediodía con el objetivo de tratar y votar el Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal, dos iniciativas clave para el Gobierno de Javier Milei, que buscará convertir en ley su primer presupuesto nacional desde la asunción.

La convocatoria fue impulsada por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, luego de que se emitieran los dictámenes correspondientes y tras el acuerdo alcanzado en la reunión de Labor Parlamentaria del 16 de diciembre. Según el cronograma oficial, el debate comenzará con el Presupuesto 2026 y luego continuará con el proyecto de Inocencia Fiscal, que apunta a permitir que los ahorristas puedan blanquear dólares adquiridos en el mercado informal e incorporarlos al circuito legal.

Desde el oficialismo resolvieron avanzar con el texto aprobado en Diputados sin introducir nuevos cambios, luego de que fracasaran las negociaciones para reincorporar el Capítulo XI, que contemplaba la derogación de leyes vinculadas a discapacidad y universidades, además de otros puntos sensibles como la Zona Fría, deudas energéticas y coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires. El rechazo de sectores del radicalismo y bloques provinciales terminó por cerrar esa posibilidad.

Incluso durante el fin de semana hubo un último intento de negociación encabezado por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pero tampoco prosperó. De este modo, el Gobierno optó por asegurar la aprobación del Presupuesto, aunque sin los artículos que buscaba modificar.

En ese marco, Javier Milei destacó públicamente la media sanción lograda en Diputados y remarcó que el proyecto está diseñado sobre el eje del déficit cero. Además, aseguró que las partidas que no se derogaron serán ajustadas mediante reasignaciones internas de gastos y recursos, sin alterar el equilibrio fiscal.

Con esta estrategia, el oficialismo confía en reunir los votos necesarios en el Senado. A los 21 legisladores propios, se sumarían apoyos de la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales, lo que le permitiría alcanzar una mayoría ajustada para aprobar el Presupuesto.

Por su parte, el interbloque peronista anticipó que votará en contra, aunque buscará introducir modificaciones durante el debate, especialmente para anular el artículo que elimina los porcentajes de inversión mínima en educación, ciencia y escuelas técnicas, una demanda sostenida por sectores educativos.

La sesión del viernes se perfila como una de las más relevantes del cierre del año legislativo, con un debate intenso y definiciones clave para el rumbo económico del Gobierno.