Se acerca la temporada alta y el paso a Chile vuelve a intensificarse, especialmente desde Mendoza. DNI, licencia de conducir y cédula del vehículo suelen encabezar la lista de requisitos. Sin embargo, hay un documento clave que muchos conductores argentinos no contemplan.

Se trata del SOAPEX, un seguro obligatorio para vehículos con patente extranjera que ingresan de manera provisoria a Chile. Está vigente desde 2013 y las autoridades chilenas pueden exigirlo tanto en pasos fronterizos como en controles policiales dentro del país.

Qué es el SOAPEX y por qué es obligatorio

El Seguro Obligatorio de Accidentes Personales para Vehículos Extranjeros (SOAPEX) no cubre daños al vehículo, sino lesiones o fallecimientos de personas provocados por un siniestro vial.

La exigencia está contemplada en el Artículo 60 de la Ley Nº 18.290, la normativa de tránsito chilena. Según ese marco legal, todo vehículo extranjero que circule por el país debe contar con esta cobertura. La obligación rige de forma taxativa desde el 6 de noviembre de 2013.

No portar el SOAPEX puede generar problemas en un control policial y, sobre todo, consecuencias legales y económicas graves en caso de accidente.

Qué cubre el SOAPEX y qué no

El SOAPEX protege exclusivamente a las personas involucradas en un siniestro. Las prestaciones están expresadas en Unidades de Fomento (UF) e incluyen:

Incapacidad permanente total: hasta 300 UF por persona .

Fallecimiento: hasta 300 UF por persona .

Gastos médicos: hasta 300 UF, incluyendo atención médica, hospitalización, prótesis, medicamentos y rehabilitación.

Qué queda fuera del seguro

Un punto central para los viajeros es entender que el SOAPEX no cubre daños materiales. La reparación del vehículo, tanto propio como de terceros, no está incluida en esta póliza y debe afrontarse por fuera.

Cómo contratar el SOAPEX antes de viajar

La contratación debe realizarse antes de ingresar a Chile. Las autoridades recomiendan gestionarlo de forma online, a través de aseguradoras legalmente establecidas en Chile.

El valor depende de los días de estadía. A modo de referencia, una cobertura por 15 días ronda los 12 dólares y contempla hasta 300 UF, un monto que se estima cercano a 12 millones de pesos.

Para adquirirlo suelen solicitar:

Datos personales del conductor.

Información del vehículo.

Fechas de ingreso y egreso del país.

El certificado se envía por correo electrónico, lo que facilita su presentación ante controles fronterizos o policiales.