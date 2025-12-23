El Prefederal quedó en manos de Pacífico. En el Viejo Ramírez superó a Perfora de Plaza Huincul en el quinto juego y ganó la serie final 3-2, logrando su segunda corona en este formato luego del 2022. La localía, pieza fundamental de un equipo que cumplió con su condición de favorito y que ahora va por el salto en la Liga Federal 2026.

Una serie que estuvo a la altura de lo esperados, con dos grandes equipos con claras intenciones de ser competitivos en lo que viene. Pacífico fue semifinalistas en el Federal 2023, y el verde lo consiguió en el 2024.

En un quinto juego que se esperaba más parejo, el Decano lo resolvió con altura y terminó cerrando la final por 20 puntos de diferencias. “Lo viví como uno de los partidos más importes de mi carrera, por lo que se jugaba. No me imaginaba que me corten las redes en la casa” dijo Sebastián Godoy Vega, elegido MVP de la final.

EL decano alcanzó su segundo título en formato Prefederal

“La mayoría de los partidos nos sacamos diferencia y se nos hacía cuesta arriba, nosotros intentamos sacar la ventaja de entrada y fue así” agregó Godoy, en su visita a Prima multimedios, sosteniendo que “Debimos defender bien a Candia y Vicentin y lo hicimos bien”

Por su parte Giuliano Sasso, nacido y criado en Pacífico, vivió la definición de forma especial, ya que logró el título en el club de sus amores, “tenía en la tribuna a mi familia y a los compañeros de equipos que tuve desde los 5 años”.

El Viejo Ramírez fue impenetrable para cualquier equipo que lo visitó, Pacífico ganó todos sus partidos, y en la gran mayoría con amplio margen. “Nuestra localía fue muy fuerte, sabemos que nuestra cancha es incómoda y con eso jugamos y nos hacemos sentir”.

Godoy Vega, Clave en el juego de Pacífico a lo largo de la temporada

La gran definición tuvo su mancha, por actos de violencia en el segundo juego que terminaron manchando lo deportivo, “lleva a un desgaste mental tremendo, entrabas a las redes y había un clima caliente e innecesario. Costaba abstraerse, pero había que hacerlo porque si no se iba para otro lado”.

Siguiendo el tema, Godoy Vega, con más experiencia, sostuvo que “muchos jugamos juntos, sabemos que en esto un poco se actúa, que no es nada personal. Terminó el partido y nos abrazamos porque hay un respeto y queda ahí. Hay que sacar la violencia porque ese no es el camino. Debemos tener más respeto y mostrar más ejemplo”

Ahora se viene la Liga Federal, competencia donde no solo los finalistas buscarán ser protagonistas. Ante esta gran chance, los decanos no le esquivan a la intensión de pegar el salto; “La Liga Federal es nuestra idea, lo queremos disfrutar como equipo y nos vamos a apuntar a ganar el torneo, vamos por todo”.

Pacífico cerró el 2025 recuperando el título del prefederal, siendo el primer bicampeón de la competencia con este formato, que también tuvo las consagraciones de Petrolero, Pérfora y Centro Español.

