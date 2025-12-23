Este domingo se conoció la noticia de que el camionero de 44 años, oriundo de Bahía Blanca, falleció tras haber sido mordido por una yarará en la zona de Cutral Co. El hombre pasó varios días internado en grave estado ya que cuando se dio cuenta de la mordedura, el veneno ya había afectado su organismo.

A partir de esto, en diálogo con el programa Entretiempo transmitido por AM550, la directora general de Salud Ambiental y Cambio Climático, Irene Roccia comentó que Neuquén es zona de yararás. La especialista detalló que en la región hay dos tipos de serpientes que podrían ser perjudiciales para la salud, "son de nuestra fauna, no son agresivas. Una es la yarará, que hay distintos tipos y la otra es la serpiente de coral, que es de color rojo", explicó.

Además destacó que las mordeduras no son frecuentes y que suele haber no más de una mordedura al año de yarará, según estadísticas. "No es que haya más casos, lo que pasa es que cuando empieza el verano los ofidios se activan con el calor, se los ve más y se acercan más", indicó.

En cuanto a las demás serpientes que suelen verse, que no son ninguna de las dos mencionadas, se las llama culebras y no tienen veneno.

Roccia explicó que las mordeduras producen edemas y dolor, por lo cual una de las recomendaciones más importantes es acudir cuanto antes al centro médico más cercano en caso de sentir esto. "No en todos los casos se necesita antiveneno, pero si se necesita hay un determinado tiempo para administrarlo, desde la mordedura hay una ventana terapéutica hasta recibir el antiveneno".

En el caso específico del camionero fallecido, indicaron que aunque se lo aplicaron, la demora ya había sido mucha y el veneno ya estaba en su cuerpo circulando.

La especialista también se refirió a la presencia de arañas venenosas en la región, específicamente en Neuquén hay viudas negras y también la especie violinista. La viuda negra presenta una marca roja visible y su veneno es neurotóxico, por lo cual hay que acudir inmediatamente al médico tras una picadura.

La otra araña es de color canela y en la parte dorsal presenta una figura parecida a un violín, aunque esta es citotóxica, es decir que hay más tiempo desde la picadura para acudir al médico.

"En el caso de los ofidios hay que tratar de no molestarlos, no capturarlos, tratar de tener el patio desmalezado, no entrar leña que puede llegar a tener algo dentro. En el caso de las arañas tener mosquiteros en puertas y ventanas".

Por último comentó que el escorpión que hay en la región se llama Bothriurus y no es venenoso, suele ser transparente o marrón oscuro y sus pinzas son muy grandes. El que sí es peligroso se llama Tityus, es de color marrón y se ve en el norte del país.

En el caso del hantavirus, el ratón colilargo habita en la zona precordillerana y cordillerana. "Hay que tratar de evitar contacto con las secreciones del roedor, no ingresar a senderos no habilitados, tratar de circular por lugares amplios y con luz solar", recomendó Roccia.

Mira la nota completa: