El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó cómo será el funcionamiento del sistema bancario durante las Fiestas, una disposición que ya fue adoptada por todas las entidades financieras del país y que impactará directamente en la atención presencial al público.

Según lo informado, los bancos no abrirán sus sucursales los días 24 y 31 de diciembre, fechas en las que se otorgará asueto al personal por las celebraciones de fin de año. A esto se suman los feriados nacionales del 25 de diciembre y del 1° de enero, por lo que no habrá atención en sucursales durante esas cuatro jornadas.

La decisión fue comunicada oficialmente por el BCRA, que invitó a las entidades financieras y cambiarias a adecuar sus esquemas laborales al mismo calendario. Días después, las asociaciones bancarias del país —ABA, ABAPPRA, ABE y ADEBA— confirmaron su adhesión, como ocurre cada año.

Desde el sector aclararon que, pese al cierre de las sucursales, los usuarios podrán operar con normalidad a través de los canales digitales. Estarán disponibles el home banking, las aplicaciones de banca móvil, las billeteras virtuales y los pagos con tarjeta de débito, lo que permitirá realizar transferencias, pagos y consultas sin inconvenientes.

Además, los cajeros automáticos serán recargados para garantizar la disponibilidad de efectivo y continuará habilitada la extracción de dinero en comercios adheridos, como supermercados, farmacias, estaciones de servicio y cadenas de cobro y pago, siempre con tarjeta de débito y DNI.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan anticipar los trámites que requieran atención presencial, como gestiones con cheques, documentación o consultas específicas, para evitar demoras o complicaciones durante los días en que las sucursales permanezcan cerradas.