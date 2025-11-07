¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 07 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
BASQUETBOL

Liga Nacional Femenina: El Biguá no pudo con el candidato El Talar

Novena victoria en fila del equipo de Buenos Aires, que fue muy superior a las neuquinas, que hoy jugarán ante Obras

Por Hugo Alejandro Amaolo
Viernes, 07 de noviembre de 2025 a las 18:29
PUBLICIDAD
El equipo neuquino no pudo ante El Talar.

El Talar superó a El Biguá de Neuquén capital por 76 a 48 y consiguió su noveno triunfo consecutivo en el marco de continuidad para la Liga Nacional Femenina. Luciana Delabarba fue la goleadora con 13 puntos, mientras que Julia Centurión, con sus 11 unidades fue la mayor anotadora visitante. Buenas actuaciones Jazmyn Turner (12+12 reb) y de Paula Fernández (9+5). El partido se jugó en el estadio Roberto Contini en Bella Vista. 

Luego de un comienzo favorable al elenco visitante (10-4 arriba), las aurinegras ajustaron su defensa y sobre ese aspecto cimentaron la remontada en primer lugar y el posterior despegue en las cifras.

Se secó la ofensiva rival y, a pesar del bajo porcentaje en triples (20% en la primera mitad) logró una luz considerable de distancia antes del descanso largo (40-21) En la segunda mitad la tendencia siguió igual, con muchos minutos para quienes estaban en el banco.

El Biguá visitará El Templo del Rock enfrentando a Obras este viernes, en la continuidad.

Informe y fotos: Prensa El Talar

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD