El Talar superó a El Biguá de Neuquén capital por 76 a 48 y consiguió su noveno triunfo consecutivo en el marco de continuidad para la Liga Nacional Femenina. Luciana Delabarba fue la goleadora con 13 puntos, mientras que Julia Centurión, con sus 11 unidades fue la mayor anotadora visitante. Buenas actuaciones Jazmyn Turner (12+12 reb) y de Paula Fernández (9+5). El partido se jugó en el estadio Roberto Contini en Bella Vista.

Luego de un comienzo favorable al elenco visitante (10-4 arriba), las aurinegras ajustaron su defensa y sobre ese aspecto cimentaron la remontada en primer lugar y el posterior despegue en las cifras.

Se secó la ofensiva rival y, a pesar del bajo porcentaje en triples (20% en la primera mitad) logró una luz considerable de distancia antes del descanso largo (40-21) En la segunda mitad la tendencia siguió igual, con muchos minutos para quienes estaban en el banco.

El Biguá visitará El Templo del Rock enfrentando a Obras este viernes, en la continuidad.

Informe y fotos: Prensa El Talar