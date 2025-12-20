Netflix publicó una serie de clips en “Che Netflix”, la cuenta oficial de la plataforma en Argentina, con una recreación de distintas frases comunes en la vida política del país. Lo hizo para publicitar el estreno de la segunda y tercera parte de la quinta temporada de "Stranger Things", que se estrenarán el 25 y 31 de diciembre, respectivamente.

En los distintos videos pueden escucharse frases que dirían los más afines al Gobierno nacional, como también otras que son más propias de la oposición.

En la campaña "Hay que cerrar la grieta (del Upside Down)", se ve a distintas personalidades reconocidas del contenido político, como Tomás Rebord, Carlos Maslatón, Luly Hoffman y Marilú, entre otros.

La frase que Patricia Bullrich popularizó durante la campaña presidencial de 2023

En uno de los videos, dos fanáticos debaten sobre el futuro de Eleven. Una participante desarrolla una enumeración extensa sobre un supuesto “sistema” centrado en el ser humano. Su interlocutor cuestiona la línea argumental y ella finaliza con un “ya vas a entender”, replicando el formato del diálogo original entre Bullrich y el periodista Diego Sehinkman.

La actual senadora replicó el contenido en redes y escribió “FANTÁSTICO” al ver su mención en la cuenta de Netflix.

Otra referencia: gesto de Javier Milei

En otra de las piezas promocionales, un actor sostiene los pulgares hacia arriba. Ante la consulta de su compañero, responde que está haciendo un “once” de “Eleven”, vinculando el número con el clásico gesto difundido por Javier Milei durante actos y discursos.

Estreno global en fechas clave

La Agencia Noticias Argentinas informó que el Volumen 2 de Stranger Things llegará a la plataforma el 25 de diciembre. El episodio final quedará disponible el 31 de diciembre, marcando el cierre definitivo de la serie en una fecha simbólica de fin de año.