La previa del combate entre Jake Paul y Anthony Joshua tuvo tensión y espectáculo en el pesaje realizado en Miami, en la antesala de la pelea de este viernes, cuya velada comenzará a las 22.30 de Argentina.

Con Eye of the Tiger sonando de fondo, ambos quedaron cara a cara. Paul habló primero y luego pasó a la provocación: le hizo la “gallinita” moviendo los brazos y le tocó el pecho. Joshua se mantuvo firme hasta que respondió tocándole el collar, lo que motivó la intervención de un custodio.

Pese al momento caliente, todo formó parte del show: después circularon imágenes con ambos sonrientes, incluso con Joshua acercando el puño al rostro de Paul.

El combate se disputará en el Kaseya Center y tendrá reglas particulares: Joshua aceptó un límite de 111 kilos (marcó 109,500 kilos), Paul pesó 95,500 el ring será más grande de lo habitual y pelearán ocho asaltos con guantes de 10 onzas, con registro oficial profesional.

La pelea, que será transmitida en vivo por Netflix, generó debate tanto por el cruce de trayectorias como por el impacto económico, con cifras millonarias en juego y un marcado favoritismo para Joshua en las apuestas.

La pelea, bautizado Judgment Day, será transmitido en vivo por Netflix y tendrá una bolsa total que ronda los 184 millones de dólares, una cifra que explica muchas cosas.