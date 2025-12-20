Un siniestro vial registrado este viernes generó preocupación en la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1467 en cercanías a Piedra del Águila. El único ocupante del vehículo que volcó debió ser asistido por los servicios de emergencia y trasladado al hospital.

El hecho ocurrió alrededor de las 13, cuando la División Tránsito alertó sobre el accidente. De inmediato, se activó el protocolo de emergencia y se convocó al personal de bomberos.

Asistencia y traslado al hospital

Al arribar a la zona del accidente, los bomberos constataron que se trataba de un vuelco, con una única persona afectada. El personal realizó primeros auxilios en el lugar, estabilizando al herido hasta la llegada de la ambulancia.

La víctima fue trasladada al hospital local para una evaluación médica más completa.

Posteriormente, la víctima fue trasladada al hospital local para una evaluación médica más completa. Por el momento, no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones.

El hombre circulaba en dirección a Piedra del Águila, en un viaje que lo llevaba desde San Carlos de Bariloche hasta General Roca. Finalizadas las tareas de asistencia y una vez verificadas las condiciones de seguridad en la ruta, el personal interviniente regresó a la base.

Desde el cuartel destacaron el trabajo coordinado con los servicios de emergencia del hospital y la División Tránsito de la Policía, fundamental para una rápida respuesta ante este tipo de situaciones.