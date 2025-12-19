El fútbol argentino baja el telón del 2025 con una final que enfrenta a dos equipos que supieron construir su año a base de carácter, identidad y resultados. Platense y Estudiantes de La Plata se medirán este sábado desde las 18 en el Estadio Único de San Nicolás, con el Trofeo de Campeones en juego y mucho más que una copa en disputa.

El Calamar llega a esta definición tras firmar la página más gloriosa de su historia reciente. Su consagración en el Torneo Apertura fue una de las grandes sorpresas del año: eliminó en fila y como visitante a Racing, River y San Lorenzo, y coronó la hazaña en la final ante Huracán. Un recorrido que lo convirtió en el equipo revelación de la temporada y le dio, por primera vez, la chance de disputar esta final.

Del otro lado aparece un Estudiantes sólido, competitivo y acostumbrado a estas instancias. El Pincha se quedó con el Torneo Clausura en una definición cargada de tensión frente a Racing, al que venció por penales tras empatar 1-1 en 120 minutos. Ese título no solo le aseguró un nuevo trofeo, sino también la clasificación a la próxima, ratificando su vigencia en el plano local.

Será la sexta edición del Trofeo de Campeones, que desde este año enfrenta a los ganadores del Apertura y el Clausura, tras el cambio de formato del fútbol argentino. Hasta aquí, Racing y River se repartieron la mayoría de las consagraciones, mientras que Estudiantes ya sabe lo que es levantar esta copa: en 2024 goleó 3-0 a Vélez y sumó el título por primera vez.

Además de la estrella, el ganador de este sábado accederá a la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y podría disputar la Recopa de Campeones, lo que transforma a esta final en algo más que un cierre de temporada.

San Nicolás será el escenario del último grito del año. Platense quiere cerrar el 2025 de manera inolvidable; Estudiantes, confirmar su peso específico en las finales. El fútbol argentino, listo para su última función.

Datos del partido

Trofeo de Campeones

Platense vs Estudiantes de La Plata

Estadio: Único de San Nicolás

Hora: 18

TV: ESPN Premium y TNT Sports

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Pablo Dóvalo

Platense: el director técnico aún no confirmó la formación. DT: Walter Zunino.

Estudiantes (LP): el director técnico aún no confirmó la formación. DT: Eduardo Domínguez.