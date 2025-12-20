La Noche de las Vacunas inició de la mejor manera en los más de 50 puntos en la provincia donde se lleva a cabo la jornada masiva de vacunación. Desde el Ministerio de Salud destacaron que el público está respondiendo de la mejor manera.

En Neuquén Capital las actividades se van a extender hasta las 22, en los hospitales Castro Rendón, Heller y Bouquet Roldán y también en el Monumento al General San Martín, donde ya se registran filas para completar el calendario.

Esta primera edición cuenta también con la participación de centros privados de salud, que se sumaron para lograr la mayor cobertura posible en la población. El Sistema de Salud de Neuquén se encuentra en alerta tras la sospecha de un caso de sarampión/rubéola en un menor de Senillosa, finalmente descartado; y la confirmación de dos casos de tos convulsa (coqueluche).

Destacaron que las vacunas son herramientas fundamentales para la salud, respaldadas por décadas de uso seguro y sólida evidencia científica, que han demostrado su eficacia en la prevención de enfermedades en todo el mundo.