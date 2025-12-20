En las últimas horas, Banfield comenzó a moverse de cara al próximo mercado y uno de los nombres que apareció en carpeta es el de Valentino Simoni, delantero de la Reserva de Boca Juniors. Los recientes partidos que el equipo de Mariano Herrón disputó en el estadio Florencio Sola despertaron el interés de la dirigencia, que siguió de cerca a varios juveniles xeneizes y quedaron conformes con el rendimiento del atacante rionegrino.

La idea que se analiza en el sur es avanzar por un préstamo con opción de compra, en una operación que le permitiría al club sumar un nueve joven y con recorrido en competencia. Por ahora no hubo avances formales, pero el nombre del nativo de Cipolletti, ya está instalado como una alternativa concreta.

Banfield no es la única institución interesada: desde la Primera Nacional lo busca Chacarita Juniors. El que tendrá la última decisión será Boca, que deberá decidir si lo cede o lo sube al equipoque por ahora sigue dirigiendo Claudio Úbeda.

El delantero de 21 años fue una de las piezas importantes de la Reserva campeona durante la temporada 2025. En total disputó 36 partidos, convirtió 13 goles y aportó una asistencia. Entre la Copa Proyección Apertura y Clausura sumó 29 presencias en las fases regulares, a las que se agregan siete encuentros de playoffs. Si bien aún no debutó en Primera, fue convocado y ocupó un lugar en el banco en la victoria por 2 a 0 ante Tigre en la última fecha del Clausura, en la Bombonera.

Simoni cuenta con un palmarés destacado en divisiones formativas. Fue campeón de la Copa Intercontinental 2023 y resultó decisivo en instancias finales: marcó uno de los goles en la final del Clausura frente a Gimnasia, que el Xeneize ganó por penales tras el 2 a 2, y días más tarde levantó el Trofeo de Campeones ante Vélez, con victoria 2 a 0. Ese recorrido es el que hoy lo coloca en la órbita de Banfield, que evalúa apostar por su proyección.