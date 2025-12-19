El arquero cipoleño Ezequiel Centurión volverá a ocupar un lugar en el plantel del River de cara al 2026 ya que el técnico Marcelo Gallardo desea contarlo como alternativa en el puesto de Franco Armani ante la inminente salida de Jeremías Ledesma a Rosario Central.

El Canalla, que confirmó en las últimas horas a Jorge Almirón como entrenador, no renovó contrato con su “1” actual, Jorge Brown, y en consecuencia posó su interés en “Conan” Ledesma, de poco rodaje en el Millonario desde que regresó de Europa.

Con vistas a su participación en la Copa Libertadores, los rosarinos salieron al mercado por un nombre importante para el puesto, con pasado en la institución y el deseo de lograr continuidad. Aunque restan detalles, las negociaciones entre clubes están muy avanzadas y el Muñeco Gallardo pidió por la continuidad del patagónico.

Centurión tenía todo listo para volver a la Lepra mendocina desde el 5 de enero, lesionado en una de sus muñecas, viajó al Sur para pasar las fiestas en familia y su carrera vuelve a tomar un rumbo inesperado.

Ezequiel Centurión tuvo una gran temporada en Independiente Rivadavia, donde fue campeón de la Copa Argentina.

Con Armani por delante, el cipoleño será alternativa para el ex integrante de la Selección y estará con el plantel Millonario en San Martín de Los Andes para cumplir con la pretemporada.

Sus números

Centurión fue clave en la conquista de Independiente en la Copa Argentina, título que le valió al club su clasificación al certamen de clubes más importante del continente.

En Cuyo disputó 57 partidos, recibió 60 goles y mantuvo la valla invicta en 20 ocasiones. Con contrato vigente en la institución de Núñez volverá a su club de origen para encarar una temporada que tendrá como desafíos deportivos a la Liga Profesional, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.