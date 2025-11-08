EL Gran Premio de Brasil no inició de la mejor manera para Franco Colapinto. En la prueba sprint perdió el control de su auto luego de una curva húmeda, y terminó impactando contra uno de los muros de contención, abandonando la carrera y dejando el auto con varias roturas.

La carrera de 24 vueltas tuvo varios inconvenientes producto de una pista húmeda, primero Piastri despistó en una de las primeras cuevas producto de una acumulación de agua, y posteriormente Nico Hulkenberg, de Kick Sauber, quien patinó en el mismo sector, y apenas unos segundos después cayó Franco Colapinto, quien se llevó la peor parte: despiste, golpe contra el muro de contención y abandono.

"Una pena, todavía no entiendo bien por qué perdí el auto. Había un poco de agua y de una vuelta a otra perdí mucho grip. Hay que entender y ojalá que puedan arreglar el auto. Hay bastantes daños... Ojalá lo puedan arreglar e intentar volver más fuertes. Varios se fueron ahi. Fue raro el grip de una vuelta a otra", expresó Colapinto.

EL accidente provocó una bandera roja en una prueba que terminó en manos de Lando Norris, quien acumuló puntos clave en la pelea por el campeonato. Segundo quedó Antonelli y en tercer lugar Russell, ambos pilotos de Mercedes.

Ahora, el equipo de Alpine deberá trabajar contra reloj para recuperar la monoplaza del argentino, ya que en un par de horas será la clasificación para el Gran Premio del domingo.

Brasil no le sienta bien al piloto argentino, más allá de la gran cantidad de público que lo alienta, la pista de Interlagos y la humedad le volvieron a jugar en contra, con un accidente y abandono, como le sucedió en la temporada pasada con el equipo Williams.