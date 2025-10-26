Lando Norris dominó el Gran Premio de México y es el nuevo líder de la Fórmula 1

Se corrió la fecha 20 del calendario 2025 de la Fórmula 1. Lando Norris ganó el Gran Premio de México y se convirtió en el nuevo puntero del campeonato, seguido por Leclerc y Max Verstappen, quien sigue sumando y está en la pelea.

Sólido andar en las 71 vueltas que duró la carrera para el británico Norris, quien había mostrado el potencial del McLaren en la clasificación, y durante la carrera no dio chances a sus seguidores. Alcanzó 357 puntos en el campeonato y aventaja por uno a su compañero Oscar Piastri, quien terminó quinto y batallando en la zona media.

El podio lo completó Leclerc con Ferrari, quien aguantó en el segundo puesto, vio como Hamilton fue penalizado con tiempo por una maniobra y descartado en el podio. Tercer lugar para Max Verstappen quien trabajó bastante en la carrera, se vio beneficiado por estrategias de otros equipos y terminó incluso peleando por el segundo lugar ante el piloto polaco de Ferrari.

el top 10 del Gran Premio de México

Ahora la pelea por el campeonato quedó con Norris con 257, Oscar Piastri 356 y el neerlandés de Red Bull con 321. Russell quedó 7mo en la carrera y está cuarto con 258 con una de las Mercedes, que en el campeonato de constructores se ubica apenas una unidad por debajo de Ferrari en la pelea por el segundo lugar. McLaren ya había ganado este título con 713 y varias carreras de anticipación.

Para Alpine fue otra carrera de fondo del pelotón, Piere Gasly termino en el puesto 15 mientras que Franco Colapinto 16, solo por delante de los abandonos de Lawson, Hulkenberg, Alonso y Sainz.

Próxima fecha, llega el Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos, desde el 9 de noviembre que tendrá además una sprint el día sábado 8. La ante última en el continente americana, que cerrará en el GP de Las Vegas el 23 del mismo mes.