El Gran Premio de Brasil volvió a ofrecer un capítulo inesperado. En una clasificación caótica disputada en Interlagos, Franco Colapinto no logró avanzar a la Q2 y partirá desde la posición número 18 en la carrera del domingo.

El piloto argentino, que había llegado con la ilusión de recuperarse tras su accidente en la sprint del sábado, marcó un mejor tiempo de 1:11.966, quedando a 832 milésimas del líder de la sesión, el británico Oliver Bearman (Haas). Pese a una leve mejora en su segunda vuelta lanzada, no le alcanzó para superar el corte clasificatorio.

La gran sorpresa de la jornada fue la eliminación de Max Verstappen (Red Bull), que terminó 16° y tampoco logró meterse entre los quince mejores. El neerlandés, tricampeón del mundo, quedó fuera junto a Esteban Ocon (Haas), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Gabriel Bortoleto (Sauber).

Para Colapinto, el balance del fin de semana hasta ahora es negativo: el viernes había sido confirmado por Alpine como piloto titular para 2026, pero el rendimiento del auto volvió a mostrar limitaciones tanto en ritmo como en adherencia.

El líder del campeonato, Lando Norris (McLaren), continúa siendo el gran favorito tras dominar la sprint y mantenerse en la pelea por ampliar su ventaja sobre Oscar Piastri y Max Verstappen.

Con la clasificación resuelta y un clima de tensión en el paddock, la atención se centra ahora en la carrera principal del domingo, donde Colapinto intentará escalar posiciones desde el fondo y cerrar el fin de semana con una actuación que le devuelva confianza.