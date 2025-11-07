Franco Colapinto vive días de emoción y vértigo. Luego de que Alpine oficializara su continuidad en la Fórmula 1 hasta 2026, el joven piloto argentino se subió este viernes al monoplaza para disputar las prácticas libres del Gran Premio de Brasil, en el histórico circuito de Interlagos.

El pilarense, de 22 años, completó la primera sesión con un tiempo de 1m11s160, que lo ubicó en la 16° posición del clasificador. Fue una tanda intensa, con mucho trabajo en puesta a punto y pocas vueltas rápidas, ya que el fin de semana en San Pablo tendrá formato sprint: habrá dos clasificaciones y dos carreras.

Durante los primeros giros, Colapinto se mostró sólido, girando con neumáticos duros y cumpliendo con el programa del equipo, más enfocado en recolectar datos que en buscar tiempos. A falta de 20 minutos para el cierre, su mejor vuelta fue de 1m12s338, dentro del rango esperado por Alpine.

Interlagos es un circuito con historia y exigencia. Desde su debut en 1973, fue testigo de grandes hazañas de la F1. El trazado de 4,309 km combina curvas rápidas, cambios de elevación y zonas de sobrepaso que siempre garantizan espectáculo. Para esta edición, la probabilidad de auto de seguridad supera el 80%, y la parada en boxes promete ser clave, con una pérdida de tiempo promedio de 20,8 segundos.