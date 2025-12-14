Está claro que el vínculo de Juan Sebastián Verón con Estudiantes va más allá de ser el presidente. Y es que, en medio de un contexto más que complicado de su relación con la Asociación del Fútbol Argentino, el Pincha consiguió hacerse con un nuevo título y de esta manera la Bruja sumó su octavo título con el club desde su regreso como jugador en 2006.

Luego de retornar del fútbol europeo con 31 años, Verón llegó a un equipo platense conducido por Diego Simeone y, junto a José Sosa, uno de los referentes a día de hoy, más otros símbolos que lo acompañaron en la cancha y fuera de ella como Mauro Boselli o Mariano Andújar en lo que fue el tremendo desempate ante Boca y el primer título del Leon desde el Nacional 1983. Ese evento inauguró una etapa en la que el Pincha fue uno de los clubes más fuertes de Argentina e iba a conquistar la Copa Libertadores 2009 y el Apertura 2010, con Alejandro Sabella en el banco de suplentes.

Luego de una etapa que incluyó su retiro, su transición a dirigente, una bizarra y corta vuelta como jugador-presidente en 2017, el final de 2023 empezó a devolverle a Estudiantes su época ganadora, con Eduardo Domínguez en el banco de suplentes. Primero fue la Copa Argentina, pero luego continuaron las mieles: la Copa de la Liga 2024 por penales ante Vélez, el Trofeo de Campeones, también contra el Fortín, a fines del año pasado y ahora este Torneo Clausura, que establece al Pincha como uno de los clubes más competitivos del último tiempo.

Además, existe el condimento del enfrentamiento con AFA, que lo sancionó y desde hace un par de semanas no puede ejercer su cargo formalmente. El Tribunal de Disciplina lo señaló como el autor intelectual del pasillo de espaldas que los jugadores del León le hicieron a Rosario Central, luego del polémico título de campeón por Claudio Tapia y los dirigentes. A pesar de todo eso, y luego de entrar por la ventana a los playoffs, Estudiantes se impuso y Verón logró su octavo título dentro de un club que lo tiene como la figura más fuerte de su historia.

Qué dijo tras el título

En diálogo con los medios luego de la conquista de Estudiantes, la principal valoración de Verón fue hacia varios de los futbolistas referentes que tienen una larga historia con el club: "Es un gran reconocimiento, fui compañero de alguno de los chicos. Los tuve de pichones y me sufrieron. Que hoy sean referentes del club y lideren esto, con momentos buenos o malos, pero pensando y manteniendo una linea es un gesto lindo". Además, expresó su sorpresa luego de que le pasaran el trofeo a la tribuna durante los festejos. "No me lo esperaba, tampoco era necesario hacerlo pero se los agradezco porque me tuvieron presente en este momento", dijo.