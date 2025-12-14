¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 14 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Boletos confirmados

Tras el título de Estudiantes, así quedaron los clasificados a las copas para el 2026

Con el título, Estudiantes se metió en Libertadores, y Racing deberá jugar Sudamericana, ¿Cómo quedó el resto?

Por Pablo Chagumil
Domingo, 14 de diciembre de 2025 a las 13:21
PUBLICIDAD
Estudiantes completó el cupo a Copa Libertadores

Con el título de Estudiantes en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol, se terminaron de definir los cupos para la Copa Libertadores y Sudamericana 2026. Luego de tanta especulación, y espera, Independiente quedó fuera de todo.

EL rojo debía esperar que su clásico rival salga campeón para poder entrar a la Copa Sudamericana por liberar cupo, pero esto no sucedió y el pincha, que no se había metido en ninguna competencia, finalmente estará en Libertadores por campeón.

 A Estudiantes campeón del Clausura, lo acompañar a Copa Libertadores Platense (Campeón del apertura) Independiente Rivadavia de Mendoza (Campeón Copa Argentina) Lanús (Campeón de la Copa Sudamericana) Rosario Central (1ro de la tabla anual) Boca (2° de la tabla anual) y Argentinos (3° Tabla Anual).

EL Rojo se quedó fuera de todo y no tendrá torneo internacional

Por otro lado, a Copa Sudamericana quedaron clasificados River 4° anual) Racing (5° anual) Riestra (6° anual) San Lorenzo (7° anual) Tigre (8°Anual) y Barracas Central (9° anual)

Ante este panorama, el rojo será el único club grande en quedar fuera de competencia internacional, quedando incluso por delante del pincha en la tabla anual.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD