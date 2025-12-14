Con el título de Estudiantes en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol, se terminaron de definir los cupos para la Copa Libertadores y Sudamericana 2026. Luego de tanta especulación, y espera, Independiente quedó fuera de todo.

EL rojo debía esperar que su clásico rival salga campeón para poder entrar a la Copa Sudamericana por liberar cupo, pero esto no sucedió y el pincha, que no se había metido en ninguna competencia, finalmente estará en Libertadores por campeón.

A Estudiantes campeón del Clausura, lo acompañar a Copa Libertadores Platense (Campeón del apertura) Independiente Rivadavia de Mendoza (Campeón Copa Argentina) Lanús (Campeón de la Copa Sudamericana) Rosario Central (1ro de la tabla anual) Boca (2° de la tabla anual) y Argentinos (3° Tabla Anual).

EL Rojo se quedó fuera de todo y no tendrá torneo internacional

Por otro lado, a Copa Sudamericana quedaron clasificados River 4° anual) Racing (5° anual) Riestra (6° anual) San Lorenzo (7° anual) Tigre (8°Anual) y Barracas Central (9° anual)

Ante este panorama, el rojo será el único club grande en quedar fuera de competencia internacional, quedando incluso por delante del pincha en la tabla anual.