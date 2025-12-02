Mientras el plantel disfruta de sus primeros días de descanso, en Núñez no hay tregua. La reconstrucción de River ya está en marcha y Marcelo Gallardo, decidido a corregir un semestre flojo, entregó una lista de refuerzos que apunta a puestos clave. Sin despilfarro y bajo la premisa de acordar préstamos con opción u obligación de compra, la dirigencia activó contactos por cada uno de los futbolistas señalados por el Muñeco.

La necesidad es evidente: tras la limpieza interna que dejó varias salidas, el equipo quedó debilitado en sectores puntuales. Por eso, Stefano Di Carlo tomó la posta y comenzó a moverse en un mercado donde River buscará calidad, pero con cautela.

Kevin Amaro – Lateral derecho, Liverpool (URU)

Es, por ahora, la negociación más encaminada. Con buena predisposición de todas las partes, Mariano Barnao tendrá una reunión clave en las próximas horas para destrabar la llegada del joven uruguayo de 21 años, una apuesta que entusiasma en el club.

Julián Millán – Marcador central, Nacional (URU)

Zurdo, firme y de 1,87 metros, el colombiano tuvo un gran año en Uruguay y está en la mira de Gallardo para cubrir eventuales salidas en la zaga. Nacional no quiere desprenderse de él, pero River insiste con fuerza.

Román Vega – Lateral izquierdo, Zenit (RUS)

El Muñeco no se baja de su deseo de sumarlo. Zenit pagó nueve millones por el 90% de su ficha y no lo liberará fácilmente, pero River intentará replicar el mismo plan: préstamo con obligación de compra. El ex-Argentinos no logró continuidad en Rusia y ve con buenos ojos un cambio de aire.

Fausto Vera – Mediocampista central, Atlético Mineiro (BRA)

Gallardo lo pidió más de una vez. Con menos minutos en Brasil y predisposición para volver al país, River ya inició tratativas por el ex-Argentinos. Atlético Mineiro pagó cinco millones hace poco más de un año, lo que obliga a una negociación fina.

Gianluca Prestianni – Mediocampista ofensivo, Benfica (POR)

Es la cruzada más compleja. La joya ex-Vélez no terminó de explotar en Portugal, pero sigue siendo seguida por varios clubes europeos. Aun así, el pibe de 19 años tiene a River bien arriba entre sus prioridades y el club confía en tener chances.

Luciano Gondou – Delantero, Zenit (RUS)

El único 9 apuntado por Gallardo. Zenit no quiere soltarlo después de una inversión fuerte, pero River intentará un préstamo con compromiso de compra. Gondou, que ya pasó por las inferiores del club, quiere volver y eso alimenta el optimismo.

River empieza a delinear su versión 2026. Con Gallardo al mando, la reestructuración no es solo una idea: ya es una operación en curso.