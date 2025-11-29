Se encendieron las alarmas en San Martín de los Andes, debido a la noticia circuló en las últimas horas en "el mundo River Plate" que indicó que la pretemporada que el plantel "millonario" que orienta Marcelo Gallardo iba a realizar en la ciudad cordillerana neuquina, está en duda.

Luego de unas largas vacaciones para un equipo que terminó golpeado por un flojo 2025, está previsto que retome los entrenamientos el 20 de diciembre. Los futbolistas que permanecerán en el club y los probables retornos, refuerzos e incorporaciones para el año venidero se reencontrarán en el predio de Ezeiza y luego de las fiestas esta estipulado que viajaran a San Martín de los Andes.

El plantel volverá a juntarse en el River Camp para los exámenes médicos de rigor y las primeras prácticas livianas. Luego, habrá trabajo hasta el 3 de enero, seguramente con días libres en el medio por las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

En redes sociales y en el entorno del cuerpo técnico que lidera el "Muñeco", comenzaron las dudas de cuales son los pasos siguientes. A priori, la planificación era viajar a San Martín de los Andes para realizar allí el grueso de la preparación previa al inicio de la competencia. La idea original contemplaba una estadía del domingo 4 de enero al jueves 15 o viernes 16 en el complejo de la ciudad neuquina, pero surgieron contratiempos inesperados.

El estado de los campos de juego está lejos de ser el ideal y por eso empieza a tomar fuerza la posibilidad de ir a Cardales, o a algún complejo cercano en Buenos Aires y no se descarta el River Camp. Todo dependerá de cómo evolucionen las canchas en el próximo mes y qué decisión final toma Gallardo.

Periodistas que siguen el día a día del equipo le comentaron a periodistas de Mejor Informado, que el entrenador solicitó videos y fotos del estado de los campos de entrenamientos, lo que observó no le agradó y comentó que "si no mejoran en este mes, no vamos a Neuquén".

Conocida la noticia en San Martín de los Andes, la filial millonaria intercederá ante autoridades municipales, así como gestionará ante privados, las mejoras urgentes de los campos de entrenamiento que el director técnico pretende para uno de los mejores equipos del mundo.