El sorteo del Mundial de Rugby de Australia 2027 se llevará a cabo este miércoles desde las 6 (hora de la argentina) con la particularidad de que Los Pumas serán cabeza de serie por primera vez en su historia.

Por primera vez, 24 selecciones participarán de la cita mundialista, en pos de seguir expandiendo el deporte en todo el mundo, además, también será el primer sorteo del torneo que se realizará luego de que todos los equipos hayan clasificado.

En el sorteo, los combinados serán sorteados en seis grupos de cuatro participantes, para eso, se tendrán en cuenta cuatro bombos basados en el ranking mundial, con ciertas limitaciones geográficas, y con la participación de Australia en el Grupo A confirmada por su condición de país organizador.

Una vez todos los equipos jueguen sus tres partidos de la fase de grupos, los dos primeros avanzarán a la nueva instancia de octavos de final junto a los cuatro mejores terceros. A partir de ahí, se jugaran cuartos, semis y la gran final por la Copa Webb Ellis, a disputarse el 13 de noviembre de 2027 en Sidney.

Los bombos determinados

Bombos para el Sorteo del Mundial de Rugby 2027

Bombo 1: Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda, Francia y Argentina

Bombo 2: Australia, Fiyi, Escocia, Italia, Gales y Japón

Bombo 3: Georgia, Uruguay, España, Estados Unidos, Chile y Tonga

Bombo 4: Samoa, Portugal, Rumania, Hong Kong, Zimbabue y Canadá