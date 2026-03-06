Charla abierta con Schiavi y Ortega en el CCC de Cipolletti

Este viernes a partir de las 21, el “Flaco” Rolando Schiavi, histórico defensor de Boca Juniors, y Ariel “Burrito” Ortega, ídolo de River Plate, se presentarán en las inmediaciones del CCC (Complejo Cultural Cipolletti) sobre Fernández Oro y 25 de Mayo, en una charla abierta sobre fútbol, experiencias y anécdotas durante sus carreras. La presentación de los jugadores será dentro del marco del 10° Congreso de la Actividad Física y su Proyección Social 2026.

Alejandro Klappenbach, destacado periodista deportivo de la cadena internacional ESPN, será el moderador y entrevistador del encuentro entre los dos referentes del fútbol argentino. Klappenbach posee una extensa trayectoria en medios gráficos, radiales y televisivos, consolidado como figura en TyC Sports como referente en la cobertura de grandes eventos internacionales.

El “Burrito” Ortega, nacido en Jujuy, desarrolló una carrera marcada por el talento, la gambeta y un estilo inconfundible que lo convirtió en referente de River Plate y de la Selección Argentina. Su debut fue en el año 1991 en el millonario donde rápidamente se ganó el reconocimiento por su habilidad y carisma. Jugo en clubes internacionales como, Valencia (España), Sampdoria y Parma (Italia), Fenerbahçe (Turquía). También formó parte del Club Newell’s Old Boys, consolidando su figura como ídolo nacional. En la Selección Argentina jugó 88 partidos y marcó 17 goles, incluyendo participaciones en tres Copas del Mundo (1994, 1998 y 2002).

Schiavi, nacido en Lincoln en la provincia de Buenos Aires, se desempeñó como defensor central y se convirtió en uno de los referentes históricos de Boca Juniors, donde vivió los momentos más gloriosos de su carrera. Debutó en Argentino de Rosario en 1993 y luego pasó a Argentinos Juniors, donde logró el ascenso a Primera en 1997.

A Boca Juniors llegó en 2001 y rápidamente se consolidó como líder defensivo. Ganó títulos locales e internacionales, incluyendo la Copa Libertadores 2003 y la Copa Intercontinental 2003 frente al Milán. Juego en clubes como: Hércules (España), Grêmiode Porto Alegr (Brasil), Newell’s Old Boys, Estudiantes de La Plata, donde también fue campeón de América.