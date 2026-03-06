¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 06 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
VISITANTES DE LUJO

"El Flaco" Schiavi y "El Burrito" Ortega brindarán una charla abierta y gratuita sobre fútbol

Las dos figuras del fútbol argentino se presentarán este viernes desde las 21 en el Complejo Cultural Cipolletti. El periodista Alejandro Klappenbach moderará el encuentro.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 06 de marzo de 2026 a las 17:29
PUBLICIDAD
Charla abierta con Schiavi y Ortega en el CCC de Cipolletti

Este viernes a partir de las 21, el “Flaco” Rolando Schiavi, histórico defensor de Boca Juniors, y Ariel “Burrito” Ortega, ídolo de River Plate, se presentarán en las inmediaciones del CCC (Complejo Cultural Cipolletti) sobre Fernández Oro y 25 de Mayo, en una charla abierta sobre fútbol, experiencias y anécdotas durante sus carreras. La presentación de los jugadores será dentro del marco del 10° Congreso de la Actividad Física y su Proyección Social 2026

Alejandro Klappenbach, destacado periodista deportivo de la cadena internacional ESPN, será el moderador y entrevistador del encuentro entre los dos referentes del fútbol argentino. Klappenbach posee una extensa trayectoria en medios gráficos, radiales y televisivos, consolidado como figura en TyC Sports como referente en la cobertura de grandes eventos internacionales.

El “Burrito” Ortega, nacido en Jujuy, desarrolló una carrera marcada por el talento, la gambeta y un estilo inconfundible que lo convirtió en referente de River Plate y de la Selección Argentina. Su debut fue en el año 1991 en el millonario donde rápidamente se ganó el reconocimiento por su habilidad y carisma. Jugo en clubes internacionales como, Valencia (España), Sampdoria y Parma (Italia), Fenerbahçe (Turquía). También formó parte del Club Newell’s Old Boys, consolidando su figura como ídolo nacional. En la Selección Argentina jugó 88 partidos y marcó 17 goles, incluyendo participaciones en tres Copas del Mundo (1994, 1998 y 2002).

Schiavi, nacido en Lincoln en la provincia de Buenos Aires, se desempeñó como defensor central y se convirtió en uno de los referentes históricos de Boca Juniors, donde vivió los momentos más gloriosos de su carrera. Debutó en Argentino de Rosario en 1993 y luego pasó a Argentinos Juniors, donde logró el ascenso a Primera en 1997.

A Boca Juniors llegó en 2001 y rápidamente se consolidó como líder defensivo. Ganó títulos locales e internacionales, incluyendo la Copa Libertadores 2003 y la Copa Intercontinental 2003 frente al Milán. Juego en clubes como: Hércules (España), Grêmiode Porto Alegr (Brasil), Newell’s Old Boys, Estudiantes de La Plata, donde también fue campeón de América.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD