Los Pumas 7's disputarán desde este sábado 7 y domingo 8 de marzo la quinta etapa del Circuito Mundial, que se llevará a cabo en Vancouver, lugar donde el conjunto argentino lleva cuatro Oros consecutivos y arrastra un invicto de seis años. Luego de las etapas en Perth, Singapur, Ciudad del Cabo y Dubai, los de Gómez Cora buscarán su primera medalla dorada en la temporada.

En tierras canadienses, Los Pumas 7's formarán parte del Grupo B junto a Fiji, Australia y Francia. Debutarán el sábado 7 de marzo a las 15.:57 (horario Argentina) contra los Aussies, luego se medirán frente a los isleños a las 20.07 (horario Argentina) y cerrarán el día ante Les Bleus a las 23.34 (horario Argentina). A su vez en el Grupo A estarán Sudáfrica, Nueva Zelanda, España y Gran Bretaña.

Mientras que el cuadro femenino quedó establecido con Nueva Zelanda, Francia, Japón y Gran Bretaña como parte del Grupo A y, en el B, competirán Australia, Estados Unidos, Canadá y Fiji.

Posterior a Vancouver, el seleccionado disputará el último turno de Nueva York (14 y 15 de marzo) que será la última parada del SVNS 2025/2026.