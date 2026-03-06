¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 06 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
RUGBY

Los Pumas 7's se presentan en el Seven de Vancouver

Luego del quinto puesto en Perth, el seleccionado nacional buscará revertir su última actuación.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 06 de marzo de 2026 a las 17:30
PUBLICIDAD
Los Pumas 7s debutarán el sábado 7 en el Seven de Vancouver

Los Pumas 7's disputarán desde este sábado 7 y domingo 8 de marzo la quinta etapa del Circuito Mundial, que se llevará a cabo en Vancouver, lugar donde el conjunto argentino lleva cuatro Oros consecutivos y arrastra un invicto de seis años. Luego de las etapas en Perth, Singapur, Ciudad del Cabo y Dubai, los de Gómez Cora buscarán su primera medalla dorada en la temporada.

En tierras canadienses, Los Pumas 7's formarán parte del Grupo B junto a Fiji, Australia y Francia. Debutarán el sábado 7 de marzo a las 15.:57 (horario Argentina) contra los Aussies, luego se medirán frente a los isleños a las 20.07 (horario Argentina) y cerrarán el día ante Les Bleus a las 23.34 (horario Argentina). A su vez en el Grupo A estarán Sudáfrica, Nueva Zelanda, España y Gran Bretaña.

Mientras que el cuadro femenino quedó establecido con Nueva Zelanda, Francia, Japón y Gran Bretaña como parte del Grupo A y, en el B, competirán Australia, Estados Unidos, Canadá y Fiji.

Posterior a Vancouver, el seleccionado disputará el último turno de Nueva York (14 y 15 de marzo) que será la última parada del SVNS 2025/2026.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD