El sueño de Fortaleza de mantenerse en el Brasileirão está más vivo que nunca desde la llegada de Martín Palermo. El equipo comandado por el legendario ex goleador de Boca obtuvo un triunfo fundamental por 2-1 sobre Corinthians que lo sacó de la zona de descenso a una fecha del final. Desde la llegada del Titán en septiembre, el equipo sumó 25 puntos y está al borde de una salvación impensada hace un tiempo.

El partido del Tricolor de Aço ante Corinthians fue una muestra más del carácter de un equipo que estaba casi descendido y está resucitando. En la noche de hoy en el Arena Castelão el duelo estuvo cargado de emociones: el argentino Tomás Pochettino abrió el marcador tras una gran jugada, mientras que en el segundo tiempo José María Herrera, otro de los albicelestes, puso el 2-0. Sin embargo, la historia terminó con sufrimiento tras el descuento de André Luiz y una atajada espectacular del arquero Brenno que evitó el empate al final.

Fue final y delirio de un estadio desbordado que vio a los jugadores festejando a puro abrazo emotivo y a muchos fanáticos del Fortaleza no pudiendo contener las lágrimas. Los dirigidos por Palermo se ubican en el puesto 16° con 43 puntos y dependen de sí mismos en la última fecha, donde visitan a Botafogo. Por debajo y con chances de pasarlos están Vitória (42) e Inter de Porto Alegre (41), que esperan por un tropiezo. Además de los goleadores de la noche, los otros argentinos del plantel son Eros Mancuso, Emanuel Brítez, Gastón Ávila (titulares) y Juan Manuel Lucero, que hoy estuvo en el banco de suplentes.

El festejo de Pochettino, que abrió la cuenta en la victoria de un Fortaleza que sueña con salvarse.

El Tricolor de Aço empezó una levantada para los libros desde la llegada de Palermo el pasado 3 de septiembre: pasó de estar penúltimo en la tabla con 15 puntos en 21 partidos, a siete unidades de la salvación a, por el momento, ubicarse fuera del descenso luego de cuatro victorias al hilo. El DT argentino logró torcer el rumbo del equipo con un récord de ocho victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, con 21 goles a favor y 20 en contra. El Titán superó un inicio irregular con tres victorias y cuatro derrotas para desde allí ya no perder e iniciar un camino que está a punto de coronarse con la permanencia en el Brasileirão.