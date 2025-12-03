El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico para la provincia de Neuquén correspondiente al jueves 4 de diciembre, con una jornada marcada por calor en el centro y norte provincial y viento fuerte en varios puntos cordilleranos y de la meseta. Las ciudades de Neuquén capital, Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal tendrán condiciones estables, pero con incrementos de viento que podrían afectar la circulación y actividades al aire libre.

Neuquén capital: calor y ráfagas hacia la noche

Durante la madrugada se espera un cielo algo nublado, con 19 grados y viento leve del sur. Por la mañana, el SMN anticipa 22 grados y un incremento del viento desde el sudoeste.

La tarde será la más calurosa del día, con 32 grados y viento sostenido del sudoeste. Hacia la noche se prevé 27 grados, un giro del viento al sur y ráfagas que pueden alcanzar los 59 km/h, según el organismo nacional.

Viento intenso en Zapala durante toda la jornada

Zapala tendrá un día ventoso desde la madrugada, con 13 grados y viento de 23 a 31 km/h del sudoeste. Por la mañana y la noche, el SMN estima ráfagas de hasta 50 km/h, mientras que por la tarde podrían llegar a 59 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 17 grados matinales y los 30 grados en la tarde.

San Martín de los Andes: estabilidad, frío y ráfagas cordilleranas

En San Martín de los Andes se espera un jueves parcialmente nublado, con un inicio de madrugada de 11 grados y viento del oeste. Durante el día, el viento alternará entre oeste y sudoeste, con ráfagas de entre 50 y 59 km/h. La temperatura máxima rondará los 19 grados y la mínima los 11 grados.

Chos Malal: jornada calurosa pero con menor intensidad de viento

Chos Malal tendrá condiciones más calmas que el resto de la provincia. La madrugada y la mañana se presentarán algo nubladas, con temperaturas de 14 y 20 grados y viento leve del oeste. La tarde alcanzará los 32 grados, con viento más sostenido. Hacia la noche volverán los valores moderados, con 22 grados y viento débil.