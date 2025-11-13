La noche del miércoles tuvo de todo en el Brasileirao: goles, emoción y un cierre de película. Fortaleza, dirigido por Martín Palermo, remontó un 1-3 ante el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli y terminó igualando 3-3 con un protagonista excluyente: Deyverson. El delantero brasileño, famoso por su carisma y sus festejos excéntricos, firmó un hat-trick que mantuvo con vida a su equipo en la pelea por la permanencia.

El tercer gol llegó en el descuento, y la reacción fue puro desahogo. Deyverson corrió directo hacia el banco, se fundió en un abrazo eufórico con Palermo y juntos desataron un festejo que rápidamente se volvió viral en Brasil. No era para menos: el “Loco” había apostado por él cuando nadie más lo hacía.

La historia entre ambos tiene un trasfondo particular. Cuando Palermo asumió la dirección técnica de Fortaleza, Deyverson estaba marginado del plantel por decisión del anterior entrenador, Renato Paiva, que lo consideraba un “mal ejemplo” para los más jóvenes. Pero el argentino, fiel a su estilo frontal, lo recuperó: “Sé que Deyverson tiene su locura interior, pero es bueno tener ese tipo de jugadores. Lo respeto y lo ayudaré para que vuelva al equipo”, había dicho en su presentación.

El tiempo le dio la razón. El delantero, reconocido hincha de Boca, devolvió la confianza con goles, carisma y una conexión especial con el técnico que supo ganarse su respeto. En el Mineirao, esa sociedad explotó ante las cámaras y dejó una imagen que recorrió toda Sudamérica: la del goleador y su entrenador festejando como si fuera una final.