Durante la última semana de noviembre, inspectores del Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios llevó a cabo varios operativos en Zapala, Añelo, Mariano Moreno y Las Lajas, en conjunto con la Policía de Neuquén y áreas de Bromatología de cada municipio.

Fiscalizaron accesos, rutas y carnicerías, donde detectaron más de 1.200 kg de cortes cárnicos, chacinados y aves que no cumplían con las condiciones sanitarias exigidas para su comercialización.



Destacaron que el objetivo era retirar de la cadena alimentos que representen un riesgo para la salud pública, ya sea por estar vencidos, en malas condiciones, sin trazabilidad o fuera de los parámetros de conservación adecuados.



En Zapala decomisaron, además, 1.300 kg de carne y asado vencidos. El organismo advirtió que los alimentos sin controles veterinarios, sin certificación de faena formal o fuera de aptitud pueden causar enfermedades transmitidas por alimentos como lo son la salmonelosis, síndrome urémico hemolítico, listeriosis, tuberculosis y triquinosis.