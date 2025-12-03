A falta de una jornada para el final del Brasileirão, el que sigue dando que hablar es Neymar. El astro brasileño marcó los tres tantos del triunfo 3-0 de Santos ante el descendido Juventude y fue la figura de un triunfo clave que pone al Peixe fuera de la zona de descenso con un sólo partido por delante. El atacante, que continúa jugando pese a una lesión de meniscos para ayudar a su equipo a mantener la categoría, volvió a brillar y los de Vila Belmiro están más cerca de seguir siendo de Primera.

Todos los goles de Ney llegaron en el segundo tiempo después de haber tenido un par de ocasiones claras antes. Primero, abrió la cuenta combinando con Guilherme y yendo a buscar al centro del área el centro atrás de su compañero para, con ayuda de un desvío, establecer el 1-0 de un Santos que respiraba aliviado. Nueve minutos más tarde, el '10' aplicó su jerarquía con una definición de zurda ante la salida del arquero, ampliando distancias. El hat-trick se completaría desde el punto penal: luego de una revisión del VAR y la sanción de la pena máxima, Neymar redondeó su triplete para el 3-0 definitivo.

Así está el descenso en el Brasileirão

Con esta victoria, Santos se encuentra fuera de la zona de descenso a una fecha del final. El Peixe subió al puesto 14° con 44 y está a dos del Vitória, el último de los que desciende, que hoy perdió 4-0 con Bragantino y suma 42. El otro que consiguió salir del descenso es el Fortaleza comandado por Martín Palermo, que hoy venció a Corinthians 2-1 y se ubica con 43 puntos. Tanto los de Neymar, que juegan la última jornada ante Cruzeiro, como el Tricolor de Aço, que visita a Botafogo, dependen de sí mismos para sobrevivir. Inter de Porto Alegre, que acaba de destituir a Ramón Díaz (recibe a Bragantino), como el Vitória (visita a São Paulo) son los más complicados.