Vialidad Nacional confirmó que la Ruta Nacional 237 permanece con corte total de tránsito a la altura del kilómetro 1593, tras un siniestro vial registrado durante la tarde.

El incidente ocurrió en las proximidades del empalme con la Ruta Provincial 65, una vía clave de acceso hacia Villa Traful. Las autoridades pidieron a los conductores respetar las indicaciones del personal que trabaja sobre la calzada.

Intervención de Policía y Bomberos

Operativo en curso

En el lugar intervienen Policía de Neuquén, bomberos voluntarios y equipos de Vialidad Nacional, que coordinan las tareas para despejar la zona y restablecer la circulación.

El organismo solicitó a los usuarios extremar la precaución, reducir la velocidad y mantenerse atentos a los partes oficiales.

Canales de asistencia

Ante cualquier emergencia vial, Vialidad recordó que están disponibles las vías de contacto habituales durante las 24 horas, tanto para reportes como para consultas sobre el estado de rutas nacionales.